Balıkesir'de altın ve hayvan hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Haberler
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Balıkesir'de altın ve hayvan hırsızlığı şüphelileri yakalandı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de altın ve hayvan hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 100 bin lira değerinde altının çalınması ve Savaştepe ilçesindeki büyükbaş hayvan hırsızlığının şüphelileri, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 100 bin lira değerinde altının çalınması ve Savaştepe ilçesindeki büyükbaş hayvan hırsızlığının şüphelileri, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dursunbey'e bağlı Durabeyler Mahallesi'nde 8 tam altın, 3 bilezik, ile birer altın kolye, yüzük, kelepçe bileklik ve Reşat altın çalındı.

Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ve Asayiş Timlerinden oluşturulan özel ekip tarafından evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli Ü.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Savaştepe ilçesi Söğütlügöze Mahallesi'nden 10 büyükbaş hayvan çaldıkları ileri sürülen S.D, Y.D. ve C.Ö. de gözaltına alındı. A.K'ye 150 bin liraya satıldığı belirlenen hayvanlar, sahibine teslim edildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'de altın ve hayvan hırsızlığı şüphelileri yakalandı

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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