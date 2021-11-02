Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin zeytin ağacına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin zeytin ağacına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hacı İbiş, yönetimindeki 16 DY 677 plakalı otomobil, Güre Mahallesi Kaplıca Caddesi mevkisinde kontrolden çıkarak bir zeytin bahçesine girdi.

Zeytin ağacına çarparak duran otomobilde, sürücü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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