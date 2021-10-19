Balıkesir'de 72 şahsa "huzur" operasyonu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 72 şahıs gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 18.10.2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda 27 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ateşli silah ve bunlara ait 16 adet fişek, 4 adet tüfek ve 23 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı eiplerince Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Havran, İvrindi ve Marmara ilçelerinde 15-16-17 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11-17 Ekim 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 kilo 183 gram kubar esrar, bin 118) kök kenevir, 1 kilo 278 gram metamfetamin, 514 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 23 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 700 TL ile 3 adet otomobil ele geçirdi. Olaylarla ilgili 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BALIKESİR