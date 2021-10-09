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Balıkesir'de 53 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Balıkesir'de 53 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 53 kişiyi gözaltına alırken, operasyonlarda 1 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 53 kişiyi gözaltına alırken, operasyonlarda 1 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle Ayvalık, Bandırma, Balya, Burhaniye, Edremit, Karesi, Kepsut, Susurluk ve Savaştepe ilçelerinde yapılan uygulama ve kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 45 şahıs gözaltına aldı.

Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda ise, Ayvalık, Bigadiç ve Gönen ilçelerinde 8 şüphelinin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 102 gram metamfetamin, 50 gram toz esrar, 2 Kilogram 72 gram kubar esrar, 63 kök kenevir, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, zanlılar hakkında tahkikat devam ediyor.

Balıkesir'de 53 kişi gözaltına alındı

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