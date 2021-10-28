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Balıkesir'de 45 sikke ele geçirildi

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de 45 sikke ele geçirildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 45 adet sikke geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 45 adet sikke geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül ilçesinde bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce takibe alınan şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada, 45 adet sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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