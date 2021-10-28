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Balıkesir'de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Balıkesir'de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

BALIKESİR merkezli 20 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR merkezli 20 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen, örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 20 ilde 41 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 29 şüpheli yakalandı. 5 şüpheli hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 3'ü savcılıktan alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 26 şüpheliden 2'si tutuklandı, 24 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


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