Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları 2021 başladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit İlçesi Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Balıkesir Arkeoloji Buluşmalarına ikinci kez ev sahipliği yapıyor.

Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları 2021 "Mysia ve Çevre Kültürleri" programında; Balıkesir'de arkeolojik değerlerin, kazı alanlarında süren çalışmaların ve bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bulguların, bu bulguların kentin kültürüne ve turizmine katkıları gibi birçok konu uzmanları tarafından detaylı bir şekilde ele alınıyor. 3 gün boyunca 13 farklı oturumun yapılacağı Arkeoloji Buluşmaları; şehirde devam eden çalışma ve araştırmaların daha ileriye götürülmesine, Balıkesir'in arkeoloji alanında daha fazla gelişmesine katkı sağlayacak.

Etkinlik hakkında bilgi veren Prof. Dr. Abdullah Soykan "Bu güne kadar, kazı sonuçlarını bu şekilde bilimsel bir platformda ilk kez Balıkesir Kent Konseyi'nin başkanlığında Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları 2021'de gerçekleştirdik. Başta dört kazımızın sonuçları olmak üzere ve Balıkesir'in içerisinde yer aldığı Mysia, Troas ve İnonis bölgesi olarak antik dönemde isimlendirilen sahalardaki tüm bilimsel bulguları paylaştığımız bir programda beraberiz." dedi.

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı "Mevcut kazı alanlarımızın, medeniyetler beşiği olmuş bu bölgenin olabildiği kadar herkes tarafından bilinmesini, kaliteli bir şekilde dünyaya düzgün bir şekilde sunulması bizim için çok kıymetli. Biliyoruz ki Balıkesir'in her köşesi arkeoloji potansiyelinde muazzam bir zenginliğe sahip. Hocalarım bu alana benden çok daha hakim. Bunları da gün yüzüne nasıl çıkarabiliriz konusunda bizi zenginleştirirseniz minnettar kalırız." dedi.

Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları 2021 "Mysia ve Çevre Kültürleri" etkinliğinin oturumunu Prof. Dr. Abdullah Soykan yönetti. Oturuma konuşmacı olarak Pro. Dr. Orhan Bingöl, Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve Prof. Dr. Kenan Mortam konuşmacı olarak katıldı. Etkinlik 3 gün boyunca çeşitli oturumlar ile devam edecek. Ayrıca Cumartesi günü de Adramition ve Antandros Antik Kentlerinde inceleme gezisi düzenlenecek.

Etkinliğin fuaye alanında ise bölgede hizmet veren dernekler temsili antik para basımı ve mozaik taş işçiliği gibi konularda konuklara kısa eğitimler veriyor.