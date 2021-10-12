Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.
AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri