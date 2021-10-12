Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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