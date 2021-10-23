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Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi Kocaeli 'de narkotik köpeğinin koku almaması için balıkla doldurulan bir aracın zeminine zulalanmış halde 53 kilo Skunk esrar ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'de narkotik köpeğinin koku almaması için balıkla doldurulan bir aracın zeminine zulalanmış halde 53 kilo Skunk esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik polisleri, bir aracı takibe aldı. Kocaeli'de durdurulan balık yüklü kapalı kasa bir kamyonette, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin koku alması neticesinde araçta yapılan aramada aracın tabanına zulalanmış halde 53 kilo skunk esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan şahıslar gözaltına alındı.

Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi

Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi

Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi

Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Son Dakika Haberleri
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