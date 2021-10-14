Bali kapılarını yabancı turistlere yeniden açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bali kapılarını yabancı turistlere yeniden açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bali kapılarını yabancı turistlere yeniden açtı

Endonezya'nın en turistik adalarından Bali, 19 ülkeden gelen yabancı turistleri yeniden ağırlamaya başladı.

Endonezya'nın en turistik adalarından Bali, 19 ülkeden gelen yabancı turistleri yeniden ağırlamaya başladı.

Endonezya'ya bağlı turistik ada Bali, korona virüs vakalarının azalmasının ardından kapılarını yeniden yabancı turistlere açtı. Temmuz ayında günde 56 bin vaka görülen ülkedeki vaka sayısı bine düşerken, aşılama çalışmaları da hız kazandı. Ülkede salgınla mücadele kaydedilen olumlu gidişat turizm sektörünü de canlandırdı.

Bali yeni alınan kararlar kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Liechtenstein, İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, İsveç, Polonya, Macaristan ve Norveç'ten turistleri kabul edecek. Balili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çift doz aşı yaptıran ve negatif Covid-19 testi bulunan turistlerin adaya giriş yapabileceği ifade edildi. Ancak adaya gelen turistler, masrafları kendileri karşılamak şartıyla belirlenen otellerde 5 gün karantinada kalacak. Turistler, otel, restoran ve plajlarda belirlenen katı kurallara uymak zorunda olacak.

Bali'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında uluslararası havaalanı kapatılmıştı. Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre Bali nüfusunun yüzde 82'si Covid-19 aşısını yaptırdı. Turizm merkezi Bali, 2019 yılında 6 milyondan fazla yabancı ziyaretçi ağırlamıştı.

(İHA)

Bali kapılarını yabancı turistlere yeniden açtı

Bali kapılarını yabancı turistlere yeniden açtı

Bali kapılarını yabancı turistlere yeniden açtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyardı: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım

Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyardı: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım

 Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

 Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak

Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işıl Sergen Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Ferdi Kadıoğlu Serdar Aziz Şenol Güneş Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bali kapılarını yabancı turistlere yeniden açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:50:10. #1.13#