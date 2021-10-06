Endonezya'nın tatil beldesi Bali Adası'nda 2014'te erkek arkadaşıyla annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ABD'li kadın 29 Ekim'de erken tahliyeyle serbest kalacak.

Kerobokan Kadın Hapishanesinden bir yetkili yaptığı açıklamada, 2014'te Sheila von Wiese-Mack'in cesedinin St. Regis Bali Tatil Köyü yakınlarında park edilmiş aracın bagajındaki bir bavulda ?bulunması nedeniyle tutuklanan 18 yaşındaki Heather Mack isimli Amerikan vatandaşı kadının 29 Ekim'de serbest bırakılarak sınır dışı edileceğini söyledi.

Yetkili, Mack'in iyi hal indirimi nedeniyle toplam 34 aylık ceza indirimi aldığını aktardı.

Mack ve eski erkek arkadaşı Tommy Schaefer, Ağustos 2014'te gözaltına alındı ve Nisan 2015'te hüküm giydi.

"Bavul cinayeti" nedeniyle Mack 10 yıl, Schafer ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2016'da da Schaefer'in kuzeni Robert Bibbs, cinayeti planlamaya yardım etmekten suçlu bulunmuş ve 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca o dönemde Mack ve annesi arasında sorunlu bir ilişki olduğuna dair raporlara değinilirken polisin ailenin Illinois'teki evine onlarca kez çağrıldığını ortaya çıkmıştı.