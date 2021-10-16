Bali Adası'ndaki 4,8 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Bali Adası'ndaki 4,8 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Bali Adası'ndaki 4,8 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Bali Adası'nda meydana gelen 4,8 büyüklüğünde depremde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Bali Adası'nda meydana gelen 4,8 büyüklüğünde depremde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Cakarta merkezli Meteoroloji Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Bali Adası'ndaki 4,8 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 04.18'de 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) ise Bali Adası'nda deprem dolayısıyla 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Aynı bölgede 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3'lük artçı bir sarsıntı daha oluştu.

Depremler sonrası oluşan heyelan nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yerel idareler bölge halkını potansiyel artçılara karşı uyarıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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