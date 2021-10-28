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Balçığa saplanan yavru köpeği belediye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balçığa saplanan yavru köpeği belediye kurtardı

Adana'da balçığa saplanmış halde bulunan köpeği Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Adana'da balçığa saplanmış halde bulunan köpeği Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Gölü'nde temizlik yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdürlüğü ekipleri balçığa saplanmış halde can çekişen bir köpek buldu.

Ekipler, balçığa saplanan köpeği kurtarıp özenle temizledi. Köpek daha sonra hayvan barınağına teslim edildi. - ADANA

Balçığa saplanan yavru köpeği belediye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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