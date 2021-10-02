Balayına gitmeden önce Kitap Fuarı'nı gezdiler

AFYON (DHA) - Ali Toktaş çifti, balayına gitmeden önce Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 200'ü aşkın yayınevinin katılımıyla düzenlenen 3'üncü Afyonkarahisar Kitap Fuarı hafta başında kapılarını açtı. Öğrenci ve velilerin yoğunlukla ziyaret ettiği fuarın bugünkü ziyaretçileri arasında yeni evlenen Sezin Toktaş ile Ali Toktaş çifti de yer aldı. Nikahtan hemen sonra balayına gitmek yerine kendilerine has gelinlik ve damatlıkla Kitap Fuarı'na gelen çift, burada stantları gezdi. Çiftin yarın balayına gideceği öğrenildi.

"Biz de kendilerine fuarda gezme amaçlı, temsili bir gelin aracı verdik. Bu güzel davranışları gördükçe, geleceğe daha umutla bakıyorum."