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Balatalarından yanmaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balatalarından yanmaya başladı

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde tır balatalarından tutuşarak yanmaya başladı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Tem Otoyolu Düzce kesiminde tır balatalarından tutuşarak yanmaya başladı. Düzce Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın TEM Otoyolu Kaynaşlı Üçköprü köyü mevki'inde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Hakan K. idaresindeki 41 YM 573 çekici plakalı tır seyir halindeyken dorse kısmındaki balatalardan bir anda duman çıkmaya başladı. Sürücü Hakan K. hemen tırı arıza şeridine çekerek çekici ile dorseyi birbirinden ayırıp yangına müdahale etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verildi. Olay yerine gelen ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

Balatalarından yanmaya başladı

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