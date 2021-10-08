Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Devletleri ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni" düzenlendi.

Türk Ocaklarının, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle Azerbaycan Teknik Üniversitesinde (ATÜ) düzenlediği etkinliğin açılış toplantısına Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Muhtar Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz katıldı.

Etkinlikte ATÜ Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev, Gazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bekir Buluç, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu, TİKA Bakü Koordinatörü Fatih Yılmaz, Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı Akif Aşırlı ile Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın da yer aldı. UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı.

Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Memmedov, etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan olarak 18 Ekim'de 30. yılını tamamlayacak bağımsızlık gününü her zamankinden farklı kutlayacaklarını söyledi.

Memmedov, artık Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün temin edildiğini, uzun yıllardır işgal altında bulunan topraklarda artık Azerbaycan bayrağının dalgalandığını kaydetti.

Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Öz, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık sergilediğini belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışmanın örnek niteliğinde olduğunu vurgulayan Öz, bu dayanışmanın diğer Türk devletleri ile de pekiştirildiğinde gerek Kafkasya gerek de Orta Asya'nın refahı için son derece önemli olacağını vurguladı.

Bakü Büyükelçisi Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesine ilişkin madde bulunduğunu; bunun, tüm Türk devletlerini kapsamasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Bağcı, Türk devletlerinin ilişkilerinin her alanda derinleştirme ve geliştirmeyi başarabilecek güçte olduğunu ifade etti.

TİKA Bakü Koordinatörü Yılmaz, kardeş Türk ülkelerindeki faaliyetlerin TİKA'nın faaliyetlerinin odak noktasında bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, Türk ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmeye katkı sağlayacak projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı Aşırlı da Türk ülkeleri arasındaki ilişkilerin önemine değindi, Türk Ocakları olarak bu yönde çalıştıklarını ifade etti.

ATİB Başkanı Yangın, Türk devletlerinin 1,1 katrilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip olduğunu, Türk dünyasının kendi arasında ekonomik iş birlikleri geliştirdiği takdirde büyük güç doğacağını kaydetti.

İki gün devam edecek bilgi şöleni kapsamında, 48 bildiri sunulacak.