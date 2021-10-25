Baksı Kültür Sanat Vakfı Anadolu'dan ilham alan kültür projelerini ödüllendirecek

Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın bu yıl ikinci kez dağıtacağı Anadolu Ödülleri, "Geçmişi Selamlamak" alt başlığıyla 5 ayrı dalda verilecek.

Baksı Kültür Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, ana sponsorluğunu Doğan Holding ve Kurukahveci Mehmet Efendinin üstlendiği yarışmada ödüller, eserlerinde Anadolu'yu konu alan ve Anadolu'nun kültürel birikimini yansıtan, alanında son yüz yıla damgasını vuran sanatçılara verilecek.

Ödüle hak kazanan sanatçılar, edebiyat, görsel sanatlar, müzik, sinema ve mimarlık alanlarında ayrı ayrı oluşturulan seçici kurullar tarafından belirlenecek.

Baksı Kültür Sanat Vakfı, ödülleri dönüşümlü olarak, çiftli yıllarda kurumlara, tekli yıllarda kişilere verecek. Ödüller, üretim sürecinde Anadolu'nun kültürel zenginliğini kucaklayan, ondan ilham alan, yenileyen ve dönüştüren sanatçılara verilecek.

Anadolu Ödülleri'nin kimlere verileceğini, her dalda, o dalın önde gelen isimlerinden oluşan beş kişilik bir seçici kurul belirleyecek. Ödül alan sanatçıların isimleri kasım ayında açıklanacak.

Bu yıl ayrıca her dalda, ödül alan sanatçı adına genç bir yetenek Baksı Artist Residency programına davet edilecek.

Anadolu Ödülleri'nin bu yıl seçici kurulları, edebiyat alanında Sunay Akın, Beşir Ayvazoğlu, Metin Celal, Doğan Hızlan ve Mario Levi, görsel Sanatlar alanında Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Dr. İpek Duben, Prof. Dr. Zeynep İnankur, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu ve Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman, müzik alanında Cihat Aşkın, Baki Duyarlar, Erdal Erzincan, Evin İlyasoğlu ve Cem Mansur, sinema alanında Atilla Dorsay, Alin Taşçıyan, Yeşim Ustaoğlu, Prof. Dr. Bülent Vardar ve Derviş Zaim, mimarlık alanında ise Melkan Gürsel, Celal Abdi Güzer, Prof. Dr. Suha Özkan, Kerem Piker ve Prof. Dr. Uğur Tanyeli'den oluşuyor.

"Anadolu'nun birikimini işleyen isimlere duyduğumuz saygı ve sevginin bir nişanesi olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın ve Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, amaçlarının Anadolu'nun kültürel mirasından beslenen bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmek, onurlandırmak ve cesaretlendirmek olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yerel birikimlere, kentsel ve kırsal hafızaya sahip çıkma çabamızın daha ilk yılında benimsendiğini ve desteklendiğini görmek doğrusunu isterseniz bizi de cesaretlendirdi. Anadolu Ödülleri'nin sürdürülebilir bir kültür ortamı için anlamlı katkılar sağlamasını arzu ediyoruz. Bu yüzden bu yıl programa yeni bir boyut daha kattık. Bu kez sanatçıları selamlamak, onların sürekli çabasını, emeğini ve adanmışlığını alkışlamak istedik. 2021 Anadolu Ödülleri, Anadolu'nun birikimini işleyen, yorumlayan ve dönüştüren, dolayısıyla sürdürülebilirliğine katkı sunan isimlere duyduğumuz saygı ve sevginin bir nişanesi olacak."