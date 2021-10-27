BOZKURT BELEDİYE BAŞKANI BİRSEN ÇELİK FUAR DAVET ZİYARET

Akdeniz Belediyeler Birliği Fuar Danışma Kurulu ve Kepez Belediye Meclis Üyeleri Adem Çelik ile Hasan Cumhur Göncü 11-13 Kasım 2021 9. CityExpo daveti için; Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'i ziyaret edip, Bozkurt Belediyesini fuara davet etti.

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