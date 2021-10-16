Bakırköy'deki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Bakırköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Mehmet A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ile Murat A. yönetimindeki 34 RB 5824 plakalı otomobil, Rauf Orbay Caddesi Yeşilköy istikametinde çarpıştı.
Kazanın etkisiyle 34 RB 5824 plakalı otomobil, refüjü aşarak Zeytinburnu yönünde ilerleyen 34 CGE 329 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Murat A., Mustafa A., Sıla Öyküm D. ve Burak A. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Zeytinburnu yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.