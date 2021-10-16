İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE VALE DENETİMİ YAPILDI - Haberler
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İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE VALE DENETİMİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY'de polis ekipleri tarafından vale hizmetleri sunan işletmelere yönelik "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında denetim yapıldı.

BAKIRKÖY'de polis ekipleri tarafından vale hizmetleri sunan işletmelere yönelik "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında denetim yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vale hizmetleri sunan iş yerlerini denetledi. Polis ekipleri, denetleme kapsamında valelerin sözleşme, belge, çalışma ruhsatları olup olmadığı ve sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadıkları yönünden incelemelerde bulundu. Bir iş yerini denetleyen ekipler, vale uyarı levhası bulunmaması, valenin kıyafeti olmadığı, valenin sigortasız çalıştırılması üzerine iş yeri yetkilisine para cezası uyguladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında polis ekiplerinin denetimlerinin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE VALE DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE VALE DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE VALE DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE VALE DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE VALE DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE VALE DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE VALE DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE VALE DENETİMİ YAPILDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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