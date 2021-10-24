BAKIRKÖY'DE TURİST TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI; 4 TURİST YARALANDI

BAKIRKÖY'de Turist taşıyan minibüs sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yön levhasına ardından da otomobile çarparak durabildi. İçinde 7 turistin bulunduğu minibüs kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Florya Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, içinde 7 turistin bulunduğu 34 DLE 116 plakalı minibüsün sürücüsü Davut Ö. yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs süratli şekilde önce yön levhasına, ardından da Hakan D. idaresindeki 34 VJ 7845 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, kazanın etkisiyle savrularak alt geçit duvarına çarparak durabildi. Kazada 4 turist hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Minibüsün çarptığı otomobil sürücüsünün babası Teoman Demiray, Benim oğlum yolda dururken, minibüs karşıdan gelirken hızlı bir şekilde araba kayıp önce tabelayı kırarak ardından bizim araba çarpıyor. Tahminimce Arap turistleri taşıyordu dedi.

Kaza sonrası sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.