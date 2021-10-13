Bakırköy'de telefon ve internet kablolarını çalan 2 sanığa ceza - Haberler
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Bakırköy'de telefon ve internet kablolarını çalan 2 sanığa ceza

AA / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel
Bakırköy'de telefon ve internet kablolarını çalan 2 sanığa ceza

Bakırköy'de, yaklaşık 850 bin lira değerinde internet ve telefon kablolarını çaldıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, "adet gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapisle cezalandırılırken, 3 sanığın beraatine karar verildi.

Bakırköy'de, yaklaşık 850 bin lira değerinde internet ve telefon kablolarını çaldıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, "adet gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapisle cezalandırılırken, 3 sanığın beraatine karar verildi.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, gelmedikleri için son sözleri alınamayan sanıkların önceki beyanları okundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, kardeş sanıklar Orhan ve Selim Gündoğdu'ya birden fazla kez "adet gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapis cezası verirken, "iftira" suçundan beraat hükmü kurdu.

Yüklenen fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığına kanaat getiren mahkeme, Samet Hiçyılmaz ile müşteki sanıklar Mertcan Karakuş ile Harun Çelik'in "hırsızlık" suçundan beraatine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Kasım 2020'de Yeşilköy civarındaki internet ve telefon abonelerinin kullandığı hatlar üzerinde bulunan bakır kabloların çalındığı ihbarı yapıldığı ve zararın yaklaşık 850 bin lira olduğu belirtilmişti.

Yapılan araştırmada 23 Kasım 2020'de beyaz renkli bir aracın Yeşilköy Halkalı Caddesi'ndeki rögar kapağı önünde durduğu, araçtan inen 5 kişinin yola duba koyup yer altındaki kabloyu çıkardıkları, elektrikli testereyle kabloları kestikleri anlatılan iddianamede, daha sonra kabloları sattıkları aktarılmıştı.

İddianamede, sanıklar Selim ve Orhan Gündoğdu'nun "iftira" ve "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 6 yıl 6 aydan 28 yıl 6 aya kadar, sanık Samet Hiçyılmaz ile müşteki sanıklar Harun Çelik ve Mertcan Karakuş'un "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl 6 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

AA / Melike Gallenkuş - Son Dakika Haberleri
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