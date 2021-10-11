Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak duvara çarptı: 3 yaralı - Haberler
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Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak duvara çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje çıktı ardından taklalar atarak karşı istikametteki kaldırıma savruldu.

Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje çıktı ardından taklalar atarak karşı istikametteki kaldırıma savruldu. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Bakırköy Florya mevkii Eski Havalimanı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Aşçı yönetimindeki 34 BPT 586 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce yol üzerindeki refüje çıktı ardından taklalar atarak karşı istikametteki kaldırıma savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ve 2 yolcu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Aracın yakıt deposundan sızan benzin nedeniyle kayganlaşan yol, belediye ekipleri tarafından temizlenerek kumlama işlemi yapıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak duvara çarptı: 3 yaralı

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak duvara çarptı: 3 yaralı

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak duvara çarptı: 3 yaralı

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak duvara çarptı: 3 yaralı

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak duvara çarptı: 3 yaralı

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak duvara çarptı: 3 yaralı
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