Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması protestoları devam ediyor.

Belediyenin önünde çadır kuran sendika üyeleri, "Bu İş Yerinde Grev Var" yazılı pankart açtı. Grup üyeleri, "Hak, hukuk, adalet", "İşçiyiz, haklayız, kazanacağız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganlar attı.

Grev çadırına gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçilerin yanına giderek, alkışla onları destekledi.

Daha sonra açıklama yapan Kerimoğlu, grev yapmanın işçilerin hakkı olduğunu belirterek, ancak işçilerin trafiğe engel olmamasını istedi.

Ülkenin ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda işçilerin taleplerinin karşılanamayacağını dile getiren Kerimoğlu, ayrıca belediyede iki ayrı sendikanın birbiriyle mücadelesinin de çözümsüzlük doğurduğunu söyledi.

İişçiler, Kerimoğlu'nu ıslıklayarak yuhaladı. Bunun üzerine Kerimoğlu da belediye binasına geçti.

Belediye İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkan Savaş Doğan da başkanın doğru olmayan şeyler söyleyerek ayrıldığını ifade ederek, sadece emeklerinin karşılığını istediklerini aktardı.

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