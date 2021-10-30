Bakırköy Belediyesi işçilerinin başlattığı grev sürüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattıkları grev devam ediyor.

Belediye önünde çadır kuran sendika üyeleri, bina çevresine "Bu İş Yerinde Grev Var" yazılı pankartlar astı. Belediye binasının duvarlarında ise "Grev hakkımız söke söke alırız", "Atılan işçiler geri alınsın", "Birleşen işçiler asla yenilmezler" şeklinde dövizler yer alıyor. İşçiler, burada çeşitli sloganlar atarak, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Sendika üyelerinin zaman zaman düdük çaldığı greve bazı işçilerin çocukları da katıldı. İşçilere, yoldan geçen sürücüler zaman zaman korna çalarak, destek verdi.

Fen, sağlık ve temizlik işleri ile Bakırköy Belediye Tiyatroları Yunus Emre Kültür Merkezi'ne de "Bu İş Yerinde Grev Var" pankartı asan işçiler, sonuç alana kadar demokratik hakları olan grevi sürdüreceklerini belirtti.

"Biz hakkımızı almada kararlıyız"

Belediyede 21 yıldır temizlik işçisi olarak görev yapan Adile Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 günden bu yana Bakırköy Belediyesi önünde grev yaptıklarını anımsattı.

Taleplerinin karşılanmasını beklediklerini belirten Soylu, "Biz de greve yarın bitiyormuş gibi girdik ama çok uzun sürecek gibi de hazırlandık. Dilerim çok uzun sürmeyecek. Başkanımız da ekonominin çok kötü olduğu süreçte sesimizi duyacak. Sözleşmemizi imzalayacak. Başkan bazen geliyor, selam veriyor. Bazen sohbet ediyor. Bazen biz öfkeleniyoruz. Bazen o öfkeleniyor. " dedi.

Soylu, 3 yıldır zam alamadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim toplu sözleşmemizi imzalamasını istiyoruz. Başkan, bize zam talep etmiş. Bu sıfır zam gerçekten olmuyor. Bunu Başkanımız da biliyor. İstanbul'da, koşulları içerisindeki herkes biliyor. Çocuklarımız okula gidiyor. Tencerelerimiz kaynıyor, elektrik paralarımız çok yüksek geliyor. Deyim yerindeyse gerçekten de her şey elimizi yakıyor. Yani bugün sıfır zam, 3 yıldır biz zam almadığımız için çok komiktir. Başkanımız da Bakırköy'ün işçilerinin ne kadar kararlı olduklarını çok iyi biliyor. Biz de biliyoruz. Bir tek ben kalsam şurada, bu çadırı kaldıramam. Biz hakkımızı almada kararlıyız. Emekten başka güzel bir değer yoktur. Bunu bilene, bilmeyene bir şey anlatamazsın."

-"İnsanca yaşam, insanca ücret istiyoruz"

Fen İşleri Müdürlüğü'nde 20 yıldan bu yana görev yapan Ahmet Kuruçay ise grevin coşkulu bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Haklı bir talep için yola çıktıklarına dikkati çeken Kuruçay, şunları söyledi:

"Biz davamıza inanıyoruz. Hak mücadelesine, ekmek mücadelesine, inşallah direne direne kazanacağız. Yılgınlık, yorgunluk kesinlikle yok. Ekmek davasının yorgunluğu olmaz. Bugün grevimizin 6. günü. Bu coşku 6 gün değil, 6 yıl da 600 yüzyıl da sürse, biz ekmek davasının arkasındayız. Biz onurlu mücadelemize devam edeceğiz. Biz onun için arkadaşlar olarak sloganlarımızla birlikte diyoruz ki 'Yaşasın onurlu mücadelemiz, yaşasın ekmek davamız, yaşasın kutlu davamız.' Bizim fazla bir talebimiz yok. İnsanca yaşam, insanca ücret istiyoruz. Yani çoluğumuz, çocuğumuz, zeytine muhtaç olmasın. Bankalara borçlu yaşamak istemiyoruz. Bizim derdimiz bu. Bizimkisi sadece davamız, ekmek davası, insanca yaşam."

Kuruçay, taleplerinin bir an önce karşılanmasını istediklerini dile getirerek, toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar greve devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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