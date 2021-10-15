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Bakır kablo hırsızları jandarmaya takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bakır kablo hırsızları jandarmaya takıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki iş yerlerinden farklı tarihlerde bin kilogram bakır kablo çalınması olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

BUHARKENT, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesindeki iş yerlerinden farklı tarihlerde bin kilogram bakır kablo çalınması olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Buharkent ilçesindeki iş yerlerinden farklı tarihlerde toplamda bin kilogram bakır kablo çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayın şüphelilerinin tespit etmek ve yakalamak üzere çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hırsızlık olayının şüphelileri A.İ.K. ve H.Ş. olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıslar jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan 2 kişi Nazilli Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - AYDIN

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