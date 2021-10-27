Bakım ve tadilat çalışmaları için belediyeden izin almayan işletmelere uyarı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi, işyeri, bina ve benzeri bütün alanlarda gerçekleştirilecek bakım, tadilat, yenileme, tabela ve dış cephe çalışmaları için ilgili birimlerinden izin alınması gerektiğini bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda izinsiz bakım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildiği ve bazı sorunların meydana geldiği hatırlatılarak, şu bilgiler verildi:

"Belediyemiz zabıta müdürlüğü ve diğer ilgili birimlerin tespiti ile şehrin birçok noktasında izinsiz bakım, tadilat ve tabela yapım çalışmaları tespit edilmektedir. Gerek vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği gerek şehir estetiğine uygunluğu açısından yapılan çalışmaların belediye başkanlığımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Estetik Kurulu'nun bilgisi dahilinde olması gerekmektedir. Bu konuda yapılacak çalışmalara göre gerekli izinlerin alınmasının ardından çalışmaların yapılması gerekmektedir. Binaların statiğine zarar verici durumların yaşanmaması yanı sıra şehir estetiğine uygun tabela ve dış cephe çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla Zabıta Müdürlüğümüz ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından belirli aralıklarla denetimler gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, gerekli izinleri almayan ve kurallara aykırı faaliyetlerde bulunan kişi ve kurum yetkililerine cezai işlemlerin uygulanacağı bilgisi verildi. - BİLECİK

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