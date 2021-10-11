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Bakım Merkezlerine 25 personel alınacak

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Bakım Merkezlerine 25 personel alınacak

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Mimar Sinan Bakım Merkezi ile Konak Bakım Merkezinde çalışacak 25 personel alımıyla ilgili duyuru yaptı.

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, İnegöl'de hizmet veren iki ayrı bakım merkezinde çalışmak üzere 25 personel alımı yapılacağına ilişkin yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İKİ AYRI MERKEZE TOPLAM 25 PERSONEL ALINACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl'de hizmet veren iki ayrı bakım merkezi Mimar Sinan Bakım Merkezi ve Konak Bakım Merkezinde çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Mimar Sinan Bakım Merkezi ve Konak Bakım Merkezi, farklı alanlarda uzman personel alımı yapacağını duyurdu. Her iki merkez için; üniversitelerin Çocuk Gelişimi ile Engelli veya Yaşlı Bakım bölümlerinden mezun ön lisans veya lisans mezunu personeller alınacak. MEB onaylı asgari 305 saatlik; engelli bakım sertifikası, yaşlı bakım sertifikası ile yaşlı ve hasta refakatçi sertifikasına sahip personeller alınacak. Ayrıca Sağlık Meslek Lisesi ebelik, hemşirelik ile hasta ve yaşlı bakım mezunu personeller alınacak. Aynı zamanda en az lise mezunu olmak koşuluyla 18-40 yaş arası personeller alınacak. Her iki merkez için toplamda belirtilen yeterliliklere sahip 25 personel alınacak. Başvurular 13 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler."

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