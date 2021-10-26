"Bakanlık merkez binamızda ayrıştırdığımız atıkları, lisanslı atık toplayıcı kardeşlerimize veriyoruz" - Haberler
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"Bakanlık merkez binamızda ayrıştırdığımız atıkları, lisanslı atık toplayıcı kardeşlerimize veriyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık merkez binasında ayrıştırılan atıkların, lisanslı atık toplayıcı emekçilere verildiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık merkez binasında ayrıştırılan atıkların, lisanslı atık toplayıcı emekçilere verildiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Atık toplayıcı emekçiler Sıfır Atık Hareketinin gizli kahramanıdırlar. Bakanlık merkez binamızda ayrıştırdığımız atıkları, lisanslı atık toplayıcı kardeşlerimize veriyoruz. Onlar da geri dönüştürüp ekonomimize katkı veriyorlar. Doğamıza destek oluyorlar" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Bakanlık merkez binamızda ayrıştırdığımız atıkları, lisanslı atık toplayıcı kardeşlerimize veriyoruz

Bakanlık merkez binamızda ayrıştırdığımız atıkları, lisanslı atık toplayıcı kardeşlerimize veriyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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