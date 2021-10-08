Bakanımız Sn.Süleyman Soylu Siirt'te Türkiye'nin İlk Çinko İzabe Tesisi'ni Ziyaret Etti

SİİRT (Habermetre) - 110 Milyon dolarlık yatırımla Siirt'te, Türkiye'nin ilk Çinko İzabe Tesisi olan, yakın zamanda Kurşun İzabe Tesisi de aktifleştirilecek olan Çinko Fabrikası'ndayız.

Yılda 250 bin ton çinko ithal eden ülkemizde ithalat azalacak, Siirt'e ve istihdama büyük katkı sağlanacak pic. twitter. com/ZCsr5HAXdJ

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 8, 2021

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