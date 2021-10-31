Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Muş Programı

MUŞ (Habermetre) - Muş'tayız O??? pic. twitter. com/qarV8N2xuk

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 31, 2021 Muş'ta, esnafımızla ve hemşehrilerimizle bir aradayız pic. twitter. com/sa3yLfzCKT

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 31, 2021

#CanlıYayın?? |?? Muş | Ak Parti Muş İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilatımız ve hemşehrilerimizle bir aradayız https://t. co/MtbANa6EaR

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 31, 2021 Muş'tayız...

Terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelen, Muş Anneleriyle bir araya geldik.

Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK! pic. twitter. com/TrIHcl6Dzz

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 31, 2021 Muş'ta görev yapan kadın güvenlik korucularımızla ?? pic. twitter. com/jNLqTEq6si

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 31, 2021 Red, inkar ve asimilasyon politikaları bu ülkede dokunulmazdı. Elinizin tersiyle bunu ittiniz ve Türkiye'de bir devrimin, büyük bir dönüşümün, büyük bir değişimin altına imza attınız.

Şimdi bir sorumluluğumuz daha var:

Bunu korumak ve ileriye götürmektir... https://t. co/wckYxgC653 pic. twitter. com/dDVl0r3t6r

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 31, 2021 Beyza İlim Kültür Vakfı'nın koordinasyonundaki Soğucak Medresesi'ni ziyaret ettik.

İl Müftümüz, alimlerimiz ve hocaefendilerle birlikte sohbet, ziyafetti...

Allah razı olsun pic. twitter. com/DtfhfyMP6s

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 31, 2021

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