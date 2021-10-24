Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Hakkari Programı - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Hakkari Programı

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Hakkari Programı

Hakkari Yüksekova İkiyaka Dağları'ndayız...3. 300 rakımda, Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde, gazetecilerle birlikte; kahraman evlatlarımızla bir aradayız ???? pic. twitter.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - Hakkari Yüksekova İkiyaka Dağları'ndayız...

3. 300 rakımda, Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde, gazetecilerle birlikte; kahraman evlatlarımızla bir aradayız ???? pic. twitter. com/7gynh5E9wB

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 24, 2021 Hayırlı Pazarlar ??

Hakkari Yüksekova Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde, kahraman evlatlarımızla bir aradayız ???? pic. twitter. com/gWLICUol15

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 24, 2021 3. 300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde ?????

??Hakkari Yüksekova pic. twitter. com/wOxz8tYxDh

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 24, 2021

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