Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Bakanlığımızda Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/gImXnpmjRK— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 1, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/gImXnpmjRK
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 1, 2021
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