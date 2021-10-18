Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Bakanlığımızda Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/ipQJ986MLO— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 18, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/ipQJ986MLO
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 18, 2021
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