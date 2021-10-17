Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Tunceli'de Tunceli Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Tunceli'de, Tunceli Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/l8KxMWQyWL— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 17, 2021.
TUNCELİ (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Tunceli'de, Tunceli Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/l8KxMWQyWL
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 17, 2021
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