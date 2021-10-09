Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında İstanbul Esenyurt'ta Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında İstanbul Esenyurt'ta, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/k4jmgUwXUO— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 9, 2021.
ESENYURT, İSTANBUL (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında İstanbul Esenyurt'ta, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/k4jmgUwXUO
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 9, 2021
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