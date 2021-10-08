Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Siirt'te, Siirt Güvenlik Toplantısı Gerçekleştiriliyor
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Siirt'te, Siirt Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/r0FivRPQSe— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 8, 2021.
SİİRT (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Siirt'te, Siirt Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/r0FivRPQSe
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 8, 2021
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