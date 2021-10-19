Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Muhtarlar Günü Vesilesiyle 81 İlimizden Gelen Muhtarlarımız ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Muhtarlar Günü vesilesiyle 81 ilimizden gelen muhtarlarımız ile birlikte, Anıtkabir'i ziyaret ettiler pic. twitter. com/br02q9fl7I— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 19, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Muhtarlar Günü vesilesiyle 81 ilimizden gelen muhtarlarımız ile birlikte, Anıtkabir'i ziyaret ettiler pic. twitter. com/br02q9fl7I
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 19, 2021
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