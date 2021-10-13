Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kırgız Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanı Sn. Boobek Azhikeev ile Bir Araya Geldi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Kırgız Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanı Sn. Boobek Azhikeev ile bir araya geldi pic. twitter. com/m7kNsWWqVE— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 13, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Kırgız Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanı Sn. Boobek Azhikeev ile bir araya geldi pic. twitter. com/m7kNsWWqVE
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 13, 2021
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