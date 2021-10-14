Bakanımız Sn. Süleyman Soylu İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne Katıldı
Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli hocalarım: Burada bir nesil, her şeyi gördü.
Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli hocalarım:
Burada bir nesil, her şeyi gördü.
Terörü, aşağılanmayı, özgürlüklerin alabildiğince kısıtlandığını gördü...
Bir tek şey için çalışıyoruz:
Bu dönemlerle gençlerimizin bir daha karşı karşıya kalmaması için... https://t. co/Dt9oJ4Wjjc pic. twitter. com/1ZQJGwIkOy
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 14, 2021
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