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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Süleyman Soylu İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne Katıldı

Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli hocalarım: Burada bir nesil, her şeyi gördü.

Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli hocalarım:

Burada bir nesil, her şeyi gördü.

Terörü, aşağılanmayı, özgürlüklerin alabildiğince kısıtlandığını gördü...

Bir tek şey için çalışıyoruz:

Bu dönemlerle gençlerimizin bir daha karşı karşıya kalmaması için... https://t. co/Dt9oJ4Wjjc pic. twitter. com/1ZQJGwIkOy

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 14, 2021

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Haber: Bakanımız Sn. Süleyman Soylu İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne Katıldı - Haberler
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