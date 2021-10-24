Bakanımız Sn. Süleyman Soylu İstanbul'da Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Ulan Niyazibekov ile Bir Araya Geldi

İSTANBUL (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu İstanbul'da, Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Ulan Niyazibekov ile bir araya geldi pic. twitter. com/YPK4Q7e7K4

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 24, 2021

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