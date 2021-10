Bakanımız Sn. Süleyman Soylu: Gri Listeye Alınmamız Dünyanın En Büyük Tiyatrosu

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da açıklamalarda bulundu. Terörizmin finansmanının engellenmesinde eksikler olduğu iddiasıyla Türkiye'nin 'gri listeye' alınmasına tepki gösteren Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, "Bizi gri listeye alıyorlar da peki ya terörü destekleyen Amerika? " diyerek, "Dünyanın en büyük tiyatrosudur" yorumunda bulundu.

Terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Göllerbaşı bölgesinde değerlendirmelerde bulunan Bakanımız Sn. Soylu 'Hem Hakkari için hem Türkiye için her şey yeniden başlıyor' ifadelerini kullandı. Her Şey Yeni Başlıyor Bölgenin terörden arındırılmasına ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara dikkat çeken Bakanımız Sn. Soylu, "Hakkari için her şey yeniden başlıyor" dedi. Bakanımız Sn. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: Zor dönemlerden geçtik. Bunu yeniden yaşatmak isteyenler var. Buradaki huzurun tüm coğrafyayı değiştireceğini biliyorlar ve bunu bozmak istiyorlar. Batı'da "Türkiye nasıl bu noktaya gelebildi? " haseti var. Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bünyesinde hizmet veren Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), kara para aklandığı ve terörizmin finansmanının engellenmesinde eksikler olduğu iddiasıyla, daha sıkı izlenme yapılması için Türkiye'yi 'gri listeye' almasına da tepki gösterdi. Terörü Destekleyen Amerika Bizi gri listeye alıyorlar da peki ya terörü destekleyen Amerika? Bu dünyanın en büyük tiyatrosudur. Bu sene Hakkari'de 12 terör örgütü mensubu teslim oldu. Terörle mücadeleyi hukuk ve demokrasi içinde gerçekleştirmemiş olsaydık bugünler hayaldi. Bakanımız Sn. Soylu: "Eksiğimiz Osman Kavala'yı, Demirtaş'ı Serbest Bırakmamak Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Türkiye'nin OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasına sert tepki göstererek, 'Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık, PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Onların PKK, PYD'sine Suriye'de fırsat tanımadık, eksiğimiz bu' dedi.

