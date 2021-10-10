Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Başakşehir İlçe Danışma Meclisi Toplantısına Katıldı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Habermetre) - Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun katıldığı Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısına telefonla bağlandı. Katılımcıları Adana'dan en kalbi duygularla selamlayan Sn. Erdoğan, Adana'da bir başka coşku olduğunu ve şu anda İstanbul'a dönüş yaptığını söyledi.

Adana'da Çukurova Üniversitesi'ndeki açılış törenleri ve Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin temel atma töreninde binlerce insanla bir arada olduklarını aktaran Sn. Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine yönelik milyarlarca dolarlık yatırımın temellerini attıklarını kaydetti.

Aynı zamanda 26 fabrikanın da açılış törenini yaptıklarını dile getiren Sn. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Millet, Ak Parti'den birçok şeyler bekliyor. 'AK Parti varsa biz varız' diyorlar ve yola da AK Parti ile beraber devam kararını benim aziz milletim vermiş durumda. Onun için de 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Çok çalışacağız ve 2023 inşallah bu milletin geleceğe yönelik karar yılı olacaktır. Bu kararın da Başakşehir en önemli unsurlarından bir tanesidir. "

Katılımcılara, "Hazır mıyız? " diye soran Sn. Erdoğan, "Hazırız" cevabı aldıktan sonra "Allah yar ve yardımcımız olsun. Ben inanıyorum ki Başakşehir, bugüne kadar nasıl güçlü olarak hep imzasını attıysa bundan sonra da yine güçlü olarak yoluna devam edecektir. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. " diye konuştu.

Ardından Bakanımız Sn. Soylu Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, dün sabah Siirt'te olduklarını ve güvenlik toplantısı yaptıklarını söyledi. Siirt'in terörden temizlendiğini anlatan Sn. Soylu, kente yatırımcıların geldiğini ve ilk etapta 110 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirtti. 2023 yılında yapılacak seçimlere de değinen Bakanımız Sn. Soylu, "2023 hayalleri kuranlara söylüyoruz. Biz 2018'de nasıl zillet ittifakını mağlup etmişsek 2023'te çok daha büyük, açık arayla zillet ittifakını mağlup edeceğiz. Sadece 2023'de zillet ittifakını mağlup etmeyeceğiz. 2023'te 28 Şubat'ı, darbeleri, vesayeti, Amerika'dan, Avrupa'dan Türkiye'ye parmak sallayanları, faiz lobileriyle bu ülkeye diz çökertmeye, bu ülkenin alnını mağlup etmeye çalışanları hep beraber yeniden yeneceğiz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin uçsuz bucaksız yerlerinde, herkesin hayretle baktığı, hayal edemediği birçok yatırımın altında AK Parti'nin imzası olduğunu dile getiren Sn. Soylu, "Uluslararası sistemin taşeronu haline gelmiş ve uluslararası sistemin Türkiye'yi karıştırmak için görevlendirdiği Kılıçdaroğlu'na 2023 yılında öyle bir cevap verin ki, öyle bir cevap hazırlayın ki bir daha siyaseti ağzına alamasın" ifadelerini kullandı.

Siirt'te 40 yıla yakın bir süredir ilk kez bir teröristin bile olmadığını vurgulayan Bakanımız Sn. Soylu, Hakkari'de bir kız öğrenciyle görüştüğünü ve tıp fakültesini kazandığını kendisine söylediğini, bölgede terörün gölgesi kalktıktan sonra öğrencilerin tıp fakültesi kazanmaya başladıklarını ve oranların her geçen sene arttığına işaret etti. Bakanımız Sn. Soylu, birilerinin Türkiye'ye kumpas hazırlamaya ve ayağına çelme takmaya çalışırken, dava arkadaşlarının ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin geleceğine ve yarınlarına güçlü temeller attığını belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar. Amerika bir araya gelsin, Batı bir araya gelsin, kim bir araya gelirse gelsin, Türkiye'yi yıkamazlar, deviremezler ve bu AK Parti teşkilatını bir adım geriye attıramazlar. Çünkü benim arkadaşlarım demokrasi sevdalısıdır" şeklinde konuştu. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Sn. Meral Akşener'in, KHK'lılar üzerinden ağızlarındaki baklayı çıkarmadan Türkiye'ye bir mesaj vermeye çalıştıklarını dile getiren Bakanımız Sn. Soylu, şöyle devam etti: "Biz adaletin sahibi olan bir iktidarın mensuplarıyız, bir siyasi partinin mensuplarıyız. Bu ülkeyi birilerine peşkeş çekmeye çalışanlara elbette fırsat vermemiz tarihimize ihanettir, geleceğimize ihanettir, milletimize ihanettir. Kılıçdaroğlu, Akşener sizin derdiniz KHK'lılar değil, onlara af peşinde koşmak değil, aklınızdaki, ağzınızdaki baklayı çıkartın. Siz FETÖ'yü affın peşindesiniz. Biz bunu biliyoruz. Ama bu millet buna fırsat verir mi? Bu teşkilat buna fırsat verir mi? Bu ülke buna fırsat vermez. " "Elimizde PKK Terör Örgütünün, HDP'ye 15 Gün Önce Gönderdiği Belge Var" "Hala zillet ittifakının anlayışı aynı şekilde devam ediyor. HDP meşru bir siyasi parti diyorlar. Onun için orada da PKK'ya kapı aralamaya çalışıyorlar" diyen Sn. Soylu, şunları söyledi: "Bugüne kadar bir kez terörü lanetlemeyen, terör örgütüyle kol kola gezen, elimizde PKK terör örgütünün HDP'ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni. Yukarıdan aşağı yazmışlar talimat metnini. Sn. Kılıçdaroğlu, Sn. Akşener, siz belki kendi koltuğunuz uğruna, sizi kandırdıkları, pişpişledikleri koltuğunuz uğruna bu milletin özgürlüğünü ve hürriyetini bir kenara bırakırsınız ama şehitlerimiz, sizin yakanızı ve bu millet sizin yakanızı bırakmaz. "

Bakanımız Sn. Soylu, "AK Parti iktidara geldiği günden itibaren vallahi mağdurları yalnız bırakmadık, vallahi sessiz kalmadık, vallahi geçmişimize sırtımızı dönmedik" dedi. AK Parti'nin hedefinin sadece 2023 olmadığını, hedeflerinin 2053, 2071 ve milletin medeniyetini dünyaya nakşetmek olduğunu dile getiren Sn. Soylu, seçimlere 1, 5 yıldan biraz fazla zaman kaldığını ve sürekli tempoyu artırarak yola devam edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Türkiye'nin farklı yerlerindeki yangın, deprem ve sel felaketi gibi doğal afetlerinde, devletin saniyesinde orada olduğunu, vatandaşını yalnız bırakmadığını vurgulayan Sn. Soylu, bunun güçlü bir devletin, hükümetin ve siyasi bir iradenin ortaya koyduğu bir sistem olduğunu belirtti. Bu Millet, bu Millete ve medeniyete iftira atanlara bu ülkeyi teslim etmez...

Bizim hedefimiz, sadece 2023 değil; Bizim hedefimiz, 2053, Bizim hedefimiz, 2071... Bizim hedefimiz, bu Milletin medeniyetini dünyaya nakşetmektir... https://t. co/5gpVHpnQQ2 pic. twitter. com/wTCkzo8GUY

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 9, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri