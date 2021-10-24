Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Ayazağa Spor Salonu Açılışı'na Katıldı
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın Başbakan olmasıyla birlikte;gençlerimizin dünyayla rekabet edebilmesini temin edebilmek, sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek ve tüm dünyayı imrendirecek başarılara imza atılabilmesi için önemli bir altyapı hamlesi ve devrimi gerçekleştirilmiştir https://t.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın Başbakan olmasıyla birlikte;
gençlerimizin dünyayla rekabet edebilmesini temin edebilmek, sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek ve tüm dünyayı imrendirecek başarılara imza atılabilmesi için önemli bir altyapı hamlesi ve devrimi gerçekleştirilmiştir https://t. co/0XEd8CKrkp pic. twitter. com/ThUn2DToe7
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 23, 2021
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