Bakanımız Sn. Soylu Tunceli Ahpanos Vadisi'nde 2160 Rakımda Bulunan Şehit Jandarma Er Murat Nuraydın Kontrol Kulesi'nde Askerlerimizle Bir Araya Geldi
"Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... " ????Tunceli Ahpanos Vadisi'nde 2160 rakımda bulunan Şehit Jandarma Er Murat Nuraydın Kontrol Kulesi'nde, kahraman evlatlarımızla bir aradayız... pic. twitter. com/2GPokFAi1G— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 17, 2021.
TUNCELİ (Habermetre) - "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... " ????
Tunceli Ahpanos Vadisi'nde 2160 rakımda bulunan Şehit Jandarma Er Murat Nuraydın Kontrol Kulesi'nde, kahraman evlatlarımızla bir aradayız... pic. twitter. com/2GPokFAi1G
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 17, 2021
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