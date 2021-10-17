Bakanımız Sn. Soylu Tunceli Ahpanos Vadisi'nde 2160 Rakımda Bulunan Şehit Jandarma Er Murat Nuraydın Kontrol Kulesi'nde Askerlerimizle Bir Araya Geldi - Haberler
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Bakanımız Sn. Soylu Tunceli Ahpanos Vadisi'nde 2160 Rakımda Bulunan Şehit Jandarma Er Murat Nuraydın Kontrol Kulesi'nde Askerlerimizle Bir Araya Geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Soylu Tunceli Ahpanos Vadisi'nde 2160 Rakımda Bulunan Şehit Jandarma Er Murat Nuraydın Kontrol Kulesi'nde Askerlerimizle Bir Araya Geldi

"Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... " ????Tunceli Ahpanos Vadisi'nde 2160 rakımda bulunan Şehit Jandarma Er Murat Nuraydın Kontrol Kulesi'nde, kahraman evlatlarımızla bir aradayız... pic. twitter. com/2GPokFAi1G— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 17, 2021.

TUNCELİ (Habermetre) - "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... " ????

Tunceli Ahpanos Vadisi'nde 2160 rakımda bulunan Şehit Jandarma Er Murat Nuraydın Kontrol Kulesi'nde, kahraman evlatlarımızla bir aradayız... pic. twitter. com/2GPokFAi1G

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 17, 2021

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Haber: Bakanımız Sn. Soylu Tunceli Ahpanos Vadisi'nde 2160 Rakımda Bulunan Şehit Jandarma Er Murat Nuraydın Kontrol Kulesi'nde Askerlerimizle Bir Araya Geldi - Haberler
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