Bakanımız Sn. Soylu Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Korgeneral Cheikh Gueye'yi Kabul Etti
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, nezaket ziyareti kapsamında, Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Korgeneral Cheikh Gueye'yi kabul etti pic. twitter. com/qVvlqBkknq— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 7, 2021.
ANKARA (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu, nezaket ziyareti kapsamında, Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Korgeneral Cheikh Gueye'yi kabul etti pic. twitter. com/qVvlqBkknq
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 7, 2021
Habermetre - Son Dakika Haberleri