Bakanımız Sn. Soylu Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Korgeneral Cheikh Gueye'yi Kabul Etti - Haberler
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Bakanımız Sn. Soylu Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Korgeneral Cheikh Gueye'yi Kabul Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Soylu Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Korgeneral Cheikh Gueye'yi Kabul Etti

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, nezaket ziyareti kapsamında, Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Korgeneral Cheikh Gueye'yi kabul etti pic. twitter. com/qVvlqBkknq— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 7, 2021.

ANKARA (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu, nezaket ziyareti kapsamında, Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Korgeneral Cheikh Gueye'yi kabul etti pic. twitter. com/qVvlqBkknq

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 7, 2021

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Haber: Bakanımız Sn. Soylu Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Korgeneral Cheikh Gueye'yi Kabul Etti - Haberler
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