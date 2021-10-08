Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Batman'da Batman Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Batman'da Batman Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Batman'da Batman Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Batman'da, Batman Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/nCcg8Gwx5F— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 8, 2021.

BATMAN (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Batman'da, Batman Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/nCcg8Gwx5F

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 8, 2021

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Haber: Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Batman'da Batman Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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