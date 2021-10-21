Bakanımız Sn. Soylu Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri'nde Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi
#CanlıYayın?? |??Ankara | Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri'nde hemşehrilerimizle bir aradayız https://t. co/wTE8eOXbOd— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 21, 2021 Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri'nde hemşehrilerimizle ????Ankara pic. twitter. com/33mB2n0Vf4— Süleyman Soylu (@suleymansoylu)
ARDAHAN (Habermetre) - #CanlıYayın?? |?? Ankara | Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri'nde hemşehrilerimizle bir aradayız https://t. co/wTE8eOXbOd
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 21, 2021 Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri'nde hemşehrilerimizle ??
??Ankara pic. twitter. com/33mB2n0Vf4
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 21, 2021
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