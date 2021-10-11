Bakanımız Sn. Soylu Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Şehit düşen Özel Harekat Polisimiz Cihat Şahin'in Cenaze Törenine Katıldı
"Bir hilal uğruna" toprağa düşen yiğitlerAy yıldızlı bayrağımız için feda-i can eden yiğitler.
FIRAT, MALATYA (Habermetre) - "Bir hilal uğruna" toprağa düşen yiğitler
Ay yıldızlı bayrağımız için feda-i can eden yiğitler...
Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Şehit düşen Özel Harekat Polisimiz Cihat Şahin'i, Elazığ'da Hakk'a uğurluyoruz.
Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin, makamı ali olsun pic. twitter. com/g4E2hXr3AZ
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 11, 2021
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