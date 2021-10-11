Bakanımız Sn. Soylu Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Şehit düşen Özel Harekat Polisimiz Cihat Şahin'in Cenaze Törenine Katıldı - Haberler
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Bakanımız Sn. Soylu Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Şehit düşen Özel Harekat Polisimiz Cihat Şahin'in Cenaze Törenine Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Soylu Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Şehit düşen Özel Harekat Polisimiz Cihat Şahin'in Cenaze Törenine Katıldı

"Bir hilal uğruna" toprağa düşen yiğitlerAy yıldızlı bayrağımız için feda-i can eden yiğitler.

FIRAT, MALATYA (Habermetre) - "Bir hilal uğruna" toprağa düşen yiğitler

Ay yıldızlı bayrağımız için feda-i can eden yiğitler...

Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Şehit düşen Özel Harekat Polisimiz Cihat Şahin'i, Elazığ'da Hakk'a uğurluyoruz.

Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin, makamı ali olsun pic. twitter. com/g4E2hXr3AZ

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 11, 2021

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Haber: Bakanımız Sn. Soylu Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Şehit düşen Özel Harekat Polisimiz Cihat Şahin'in Cenaze Törenine Katıldı - Haberler
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