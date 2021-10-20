Bakanımız Sn. Soylu Diyarbakır'da İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'nde Gençlerle Bir Araya Geldi - Haberler
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Bakanımız Sn. Soylu Diyarbakır'da İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'nde Gençlerle Bir Araya Geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Soylu Diyarbakır'da İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'nde Gençlerle Bir Araya Geldi

#CanlıYayın?? |??Diyarbakır | İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'nde gençlerimizle bir aradayızhttps://t. co/fHgBSEmtqw— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 19, 2021 Diyarbakır'dayız...Güçlü Türkiye'nin ve güçlü yarınların bayraktarlığını yapacak gençlerimizle hasbihal ettik...

DİYARBAKIR (Habermetre) - #CanlıYayın?? |?? Diyarbakır | İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'nde gençlerimizle bir aradayızhttps://t. co/fHgBSEmtqw

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 19, 2021 Diyarbakır'dayız…

Güçlü Türkiye'nin ve güçlü yarınların bayraktarlığını yapacak gençlerimizle hasbihal ettik...

??İkinci Bahar Millet Kıraathanesi pic. twitter. com/E3Xb3o2U7j

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 19, 2021

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