Bakanımız Sn. Soylu Diyarbakır'da İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'nde Gençlerle Bir Araya Geldi
#CanlıYayın?? |??Diyarbakır | İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'nde gençlerimizle bir aradayızhttps://t. co/fHgBSEmtqw— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 19, 2021 Diyarbakır'dayız...Güçlü Türkiye'nin ve güçlü yarınların bayraktarlığını yapacak gençlerimizle hasbihal ettik...
DİYARBAKIR (Habermetre) - #CanlıYayın?? |?? Diyarbakır | İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'nde gençlerimizle bir aradayızhttps://t. co/fHgBSEmtqw
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 19, 2021 Diyarbakır'dayız…
Güçlü Türkiye'nin ve güçlü yarınların bayraktarlığını yapacak gençlerimizle hasbihal ettik...
??İkinci Bahar Millet Kıraathanesi pic. twitter. com/E3Xb3o2U7j
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 19, 2021
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